Не отдых и точно не отпуск: как красиво рассказать о вакации на украинском языке
- Статья содержит советы по избежанию русизмов во время рассказа об отпуске, в частности, правильные формы слов "отдыхать", "заказать", "арендовать" вместо русских вариантов.
- Предоставляется словарик частых ошибок, включая правильные украинские слова для "отпуск", "отдых", "чемодан", "путевка", "прогулка", "достопримечательность", "заказать экскурсию" и "вакации".
При быстром разговоре и в не повседневных темах иногда делаем ошибки. А рассказывая об отпуске – еще добавляем эмоции.
Как рассказать об отдыхе, не используя русизмы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда @slovotvirna.
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Как рассказать об отпуске без русизмов?
Большинство людей выбирает отпуск именно на время лета. И многие выбирают местом отдыха – Украинские Карпаты. И конечно после отпуска хочется об этом рассказать друзьям и коллегам. А чтобы сделать это правильно заметьте следующие ситуации и типичные речевые ошибки, чтобы их избежать.
Где можно сделать ошибку:
- Ми віддихаємо на природі – ми відпочиваємо на природі / ми перебуваємо на відпочинку на природі
- Віддихатися – перепочити після активного відпочинку
- Ми заказали банош – ми замовили банош
- Ми зняли готель – ми орендували готельний номер / ми зупинилися в готелі
- Я на наступний день поїду додому (калька с русского) – я наступного дня їду додому
Как говорить об отдыхе: смотрите видео
Вот еще словарик, где допускаем самые распространенные ошибки:
- не отпуск – а відпустка
- не отдих – а відпочинок
- не чемодан – а валіза
- не путевка – а путівка (від слова путь)
- не прогулка – а прогулянка
- не достопримечательность – визначне місце
- не взять экскурсию – а замовити чи піти на екскурсію
- А на каникулы можно сказать – вакации, это слово было репрессировано "советами".
Пусть ваш отпуск будет интересно и незабываемым! А рассказывайте о нем – на украинском!