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Учеба Саморазвитие Не отдых и точно не отпуск: как красиво рассказать о вакации на украинском языке
1 августа, 15:51
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Не отдых и точно не отпуск: как красиво рассказать о вакации на украинском языке

Алеся Кух
Основні тези
  • Статья содержит советы по избежанию русизмов во время рассказа об отпуске, в частности, правильные формы слов "отдыхать", "заказать", "арендовать" вместо русских вариантов.
  • Предоставляется словарик частых ошибок, включая правильные украинские слова для "отпуск", "отдых", "чемодан", "путевка", "прогулка", "достопримечательность", "заказать экскурсию" и "вакации".

При быстром разговоре и в не повседневных темах иногда делаем ошибки. А рассказывая об отпуске – еще добавляем эмоции.

Как рассказать об отдыхе, не используя русизмы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда @slovotvirna.

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Как рассказать об отпуске без русизмов?

Большинство людей выбирает отпуск именно на время лета. И многие выбирают местом отдыха – Украинские Карпаты. И конечно после отпуска хочется об этом рассказать друзьям и коллегам. А чтобы сделать это правильно заметьте следующие ситуации и типичные речевые ошибки, чтобы их избежать.

Где можно сделать ошибку:

  • Ми віддихаємо на природі – ми відпочиваємо на природі / ми перебуваємо на відпочинку на природі
  • Віддихатися – перепочити після активного відпочинку
  • Ми заказали банош – ми замовили банош
  • Ми зняли готель – ми орендували готельний номер / ми зупинилися в готелі
  • Я на наступний день поїду додому (калька с русского) – я наступного дня їду додому

Как говорить об отдыхе: смотрите видео

Вот еще словарик, где допускаем самые распространенные ошибки:

  • не отпуск – а відпустка
  • не отдих – а відпочинок
  • не чемодан – а валіза
  • не путевка – а путівка (від слова путь)
  • не прогулка – а прогулянка
  • не достопримечательность визначне місце
  • не взять экскурсию – а замовити чи піти на екскурсію
  • А на каникулы можно сказать – вакации, это слово было репрессировано "советами".

Пусть ваш отпуск будет интересно и незабываемым! А рассказывайте о нем – на украинском!