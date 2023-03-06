Ребенок получил плохую оценку в школе: как правильно реагировать родителям

Иногда может возникнуть ситуация, когда ребенок получил плохую оценку в школе. И часто родители злятся, ругают или даже наказывают ребенка. Однако нужно уметь правильно реагировать, чтобы плохая оценка стала важным опытом, а не закономерностью.

Низкие оценки могут быть стрессующими как для детей, так и для родителей. Но здесь важно понимать, что они не являются окончательной оценкой способностей или понимания ребенком материала. 24 Канал.

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Как реагировать на низкую оценку ребенка

Мы подготовили несколько советов, которые помогут родителям эффективно реагировать на низкие оценки детей:

Примите ситуацию спокойно

Прежде всего, не стоит орать на ребенка. Подобная реакция поставит ваше чадо в состояние обороны и ситуация может быстро выйти из-под контроля. Это также может привести к тому, что дети в будущем станут скрывать плохие оценки.

Не паникуйте

Следует помнить, что низкая оценка не является окончательной и не определяет будущих успехов вашего ребенка.

А если это первый раз, когда ваш ребенок получил плохую оценку, то подумайте о событиях, произошедших в его жизни. Возможно, был переезд через войну, изменение школы и т.д. – это может влиять на детей и привести к временному снижению оценок.

К тому же некоторые предметы или отдельные темы уроков даются детям труднее из-за сложности материала или особенностей учебной программы. Обратите внимание на индивидуальные способности учащегося.

Общайтесь с ребенком

Обязательно поговорите с ребенком о том, что происходит в классе и есть ли какие-либо проблемы с пониманием материала.

Впоследствии постоянно разговаривайте со своим ребенком о его успехах и трудностях в обучении, о его впечатлениях от обучения. А также выясните, что именно ей помогает в усвоении материала.



Обсуждайте с ребенком результаты обучения / Фото Pexels

Не критикуйте ребенка

Никогда не следует критиковать ребенка за низкие оценки. Вместо этого помогите ребенку найти решение индивидуально или вместе с учителем.

Если у ребенка есть проблемы с темой или предметом, организуйте дополнительные занятия или индивидуальный подход.

Поддерживайте ребенка

Скажите вашему малышу положительные слова, поддержите и помогите понять, что она важна для вас, независимо от ее успехов в обучении.

Некоторые дети могут испытывать большое давление и стресс, когда получают низкие оценки. В таких случаях помощь профессиональных психологов может быть полезна.

Кроме того, можно поговорить с учителем – попросите его/ее детально прокомментировать успеваемость вашего ребенка.

Следует отслеживать прогресс ребенка

Вам следует вместе с ребенком поставить цели на основе результатов успеваемости. Для этого начните отслеживать успехи за дни, недели и месяцы до следующей проверки успеваемости.

Есть несколько способов отслеживать прогресс вашего ребенка:

Регулярно отслеживайте и обсуждайте с ребенком достижение.

Создайте план обучения вместе со своим ребенком, в котором будет указано, какие предметы он должен изучать, сроки выполнения заданий и ожидаемые результаты.

Соблюдайте расписание и обеспечивайте ребенка необходимыми условиями для обучения, например, тишиной и надлежащим оборудованием.

Проводите ретроспективу – задавайте ребенку вопрос о его прогрессе: "Что получилось?", "Что не получилось?".

Хвалите за достижения и обсуждайте проблемы, помешавшие достичь цели, ищите выход вместе. Проверяйте оценки по выполненным задачам.

И когда ваш ребенок достигнет цели, обязательно отметьте это. Например, можете устроить праздничный семейный ужин с пиццей и просмотром фильмов, купите новую игрушку. Вознаграждение является отличным способом повысить мотивацию и сформировать у ребенка навыки постановки целей.