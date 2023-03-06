Низькі оцінки можуть бути стресуючим як для дітей, так і для батьків. Але тут важливо розуміти, що вони не є остаточною оцінкою здібностей чи розуміння дитиною матеріалу, передає 24 Канал.
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Як реагувати на низьку оцінку дитини
Ми підготували кілька порад, які можуть допомогти батькам ефективно реагувати на низькі оцінки дітей:
- Прийміть ситуацію спокійно
Перш за все, не варто кричати на дитину. Подібна реакція поставить ваше чадо в стан оборони і ситуація може швидко вийти з-під контролю. Це також може привести до того, що діти в майбутньому почнуть приховувати погані оцінки.
- Не панікуйте
Варто пам'ятати, що низька оцінка не є остаточною і не визначає майбутніх успіхів вашої дитини.
А якщо це перший раз, коли ваша дитина отримала погану оцінку, то подумайте про події, які відбулися в її житті. Можливо, був переїзд через війну, зміна школи тощо – це може впливати на дітей і призвести до тимчасового зниження оцінок.
До того ж, деякі предмети або окремі теми уроків даються дітям важче через складність матеріалу або особливостей навчальної програми. Зверніть увагу на індивідуальні здібності учня.
- Спілкуйтесь з дитиною
Обов’язково поговоріть з дитиною про те, що відбувається в класі та чи є якісь проблеми з розумінням матеріалу.
Згодом постійно розмовляйте зі своєю дитиною про її успіхи та труднощі у навчанні,про її враження від навчання. А також з'ясуйте, що саме їй допомагає у засвоєнні матеріалу.
Обговорюйте з дитиною результати навчання / Фото Pexels
- Не критикуйте дитину
Ніколи не варто критикувати дитину за низькі оцінки. Замість цього допоможіть дитині знайти рішення індивідуально або разом з вчителем.
Якщо дитина має проблеми з темою чи предметом організуйте додаткові заняття або індивідуальний підхід.
- Підтримуйте дитину
Скажіть вашій малечі позитивні слова, підтримайте та допоможіть зрозуміти, що вона є важливою для вас, незалежно від її успіхів в навчанні.
Деякі діти можуть відчувати великий тиск та стрес, коли отримують низькі оцінки. У таких випадках, допомога професійних психологів може бути корисною.
Крім того, можна поговорити з вчителем – попросіть його/її детально прокоментувати успішність вашої дитини.
Варто відстежувати прогрес дитини
Вам варто разом з дитиною поставити цілі на основі результатів успішності. Для цього почніть відстежувати успіхи за дні, тижні і місяці до наступної перевірки успішності.
Є кілька способів відстежувати прогрес вашої дитини:
- Регулярно відстежуйте і обговорюйте з дитиною досягнення.
- Створіть план навчання разом зі своєю дитиною, в якому буде вказано, які предмети вона повинна вивчати, терміни виконання завдань та очікувані результати.
- Дотримуйтесь розкладу та забезпечуйте свою дитину необхідними умовами для навчання, наприклад, тишею та належним обладнанням.
- Проводьте ретроспективу – задавайте дитині питання про його прогрес: "Що вийшло?", "Що не вийшло?".
- Хваліть за досягнення і обговорюйте проблеми, які завадили досягти мети, шукайте вихід разом. Перевіряйте оцінки по виконаним завданням.
І коли ваша дитина досягне мети, обов’язково відзначте це. Наприклад, можете влаштувати святкову сімейну вечерю з піцою та переглядом фільмів, купіть нову іграшку тощо. Винагорода є чудовим способом підвищити мотивацію і сформувати у дитини навички постановки цілей