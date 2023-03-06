Низькі оцінки можуть бути стресуючим як для дітей, так і для батьків. Але тут важливо розуміти, що вони не є остаточною оцінкою здібностей чи розуміння дитиною матеріалу, передає 24 Канал.

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Як реагувати на низьку оцінку дитини

Ми підготували кілька порад, які можуть допомогти батькам ефективно реагувати на низькі оцінки дітей:

Прийміть ситуацію спокійно

Перш за все, не варто кричати на дитину. Подібна реакція поставить ваше чадо в стан оборони і ситуація може швидко вийти з-під контролю. Це також може привести до того, що діти в майбутньому почнуть приховувати погані оцінки.

Не панікуйте

Варто пам'ятати, що низька оцінка не є остаточною і не визначає майбутніх успіхів вашої дитини.

А якщо це перший раз, коли ваша дитина отримала погану оцінку, то подумайте про події, які відбулися в її житті. Можливо, був переїзд через війну, зміна школи тощо – це може впливати на дітей і призвести до тимчасового зниження оцінок.

До того ж, деякі предмети або окремі теми уроків даються дітям важче через складність матеріалу або особливостей навчальної програми. Зверніть увагу на індивідуальні здібності учня.

Спілкуйтесь з дитиною

Обов’язково поговоріть з дитиною про те, що відбувається в класі та чи є якісь проблеми з розумінням матеріалу.

Згодом постійно розмовляйте зі своєю дитиною про її успіхи та труднощі у навчанні,про її враження від навчання. А також з'ясуйте, що саме їй допомагає у засвоєнні матеріалу.



Обговорюйте з дитиною результати навчання / Фото Pexels

Не критикуйте дитину

Ніколи не варто критикувати дитину за низькі оцінки. Замість цього допоможіть дитині знайти рішення індивідуально або разом з вчителем.

Якщо дитина має проблеми з темою чи предметом організуйте додаткові заняття або індивідуальний підхід.

Підтримуйте дитину

Скажіть вашій малечі позитивні слова, підтримайте та допоможіть зрозуміти, що вона є важливою для вас, незалежно від її успіхів в навчанні.

Деякі діти можуть відчувати великий тиск та стрес, коли отримують низькі оцінки. У таких випадках, допомога професійних психологів може бути корисною.

Крім того, можна поговорити з вчителем – попросіть його/її детально прокоментувати успішність вашої дитини.

Варто відстежувати прогрес дитини

Вам варто разом з дитиною поставити цілі на основі результатів успішності. Для цього почніть відстежувати успіхи за дні, тижні і місяці до наступної перевірки успішності.

Є кілька способів відстежувати прогрес вашої дитини:

Регулярно відстежуйте і обговорюйте з дитиною досягнення.

Створіть план навчання разом зі своєю дитиною, в якому буде вказано, які предмети вона повинна вивчати, терміни виконання завдань та очікувані результати.

Дотримуйтесь розкладу та забезпечуйте свою дитину необхідними умовами для навчання, наприклад, тишею та належним обладнанням.

Проводьте ретроспективу – задавайте дитині питання про його прогрес: "Що вийшло?", "Що не вийшло?".

Хваліть за досягнення і обговорюйте проблеми, які завадили досягти мети, шукайте вихід разом. Перевіряйте оцінки по виконаним завданням.

І коли ваша дитина досягне мети, обов’язково відзначте це. Наприклад, можете влаштувати святкову сімейну вечерю з піцою та переглядом фільмів, купіть нову іграшку тощо. Винагорода є чудовим способом підвищити мотивацію і сформувати у дитини навички постановки цілей