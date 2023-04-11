Речной вокзал в Киеве стал Американским университетом
В Киеве отреаставрировали здание Речного вокзала. В его помещении будет размещаться Американский университет.
На днях инспекторы ДИАМ выдали сертификат о принятии в эксплуатацию здания. Последняя является исторической и построена в 1961 году.
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Речной вокзал в Киеве стал Американским университетом
Исторический фасад и ценные панно сохранили во время реставрации здания. При этом создали внутри современный интерьер.
У кампуса университета есть аудитории, площадки для встреч и совместной работы студентов, конференц-залы, библиотека и т.д.
Памятник архитектуры был не просто сохранен, но и получил новую жизнь. Появление таких современных прогрессивных образовательных учреждений открывает огромные возможности для талантливой украинской молодежи.
– рассказал и.о. главы ДИАМ Александр Новицкий.
Речной вокзал в Киеве стал Американским университетом.
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Что известно об Американском университете в Киеве
Это первый в Украине частный университет по высоким стандартам американского образования.
Его открыли в 2022 году в партнерстве с Arizona State University (ASU) – одним из крупнейших университетов Америки при содействии украинских и американских инвесторов.
В сентябре 2022 года первые студенты университета начали обучение в онлайн режиме по трем бакалаврским программам (Global Management, Business Administration, Software Engineering) и двум магистерским (Global Management, Software Engineering).
Они имеют возможность получить дипломы как Американского университета в Киеве, так и аккредитованную Америкой степень от Arizona State University (ASU).
Источник: ДИАМ Украины