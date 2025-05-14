Украина начинает системную трансформацию дошкольного образования

В Украине начинают системную трансформацию дошкольного образования. МОН вместе с партнерами уже разрабатывает Стратегию развития отрасли.

Документ направлен на укрепление качества и устойчивости отрасли, восстановления Украины и развитие человеческого капитала в будущем. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Директор детсада потеряла должность из-за русского языка

Как трансформируют дошкольное образование

Заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова отметила: дошкольное образование – фундамент, с которого начинается восстановление страны.

Закон, вступивший в силу в начале 2025 года, открыл возможности для системных изменений, на которые мы ждали давно. Вместе с международными партнерами работаем над общим видением, которое поможет инвестировать в самое важное: развитие детей, поддержку семей, качественную инфраструктуру, сильных специалистов, инклюзию и психоэмоциональное здоровье,

– отметила она.

В ЮНИСЕФ при этом ацкентують: дети, которые имеют доступ к качественному дошкольному образованию, получают прочный фундамент для обучения и развития в течение всей жизни.

Партнеры проекта убеждены: доступ к качественным дошкольным услугам непосредственно влияет на решение внутренне перемещенных лиц и семей, временно находящихся за рубежом, по возвращению домой. Кроме того, это способствует возвращению женщин на рынок труда, что является ключевым фактором для восстановления Украины и ее экономического развития.

Смотрите также Введут ли отдельную субвенцию на доплаты работникам садов и внешкольного образования

Количество дошкольников уменьшается

С начала полномасштабного вторжения количество детей, зачисленных в учреждения дошкольного образования, уменьшилось на 25% по сравнению с 2021 годом. По состоянию на апрель 2025 года более 157 тысяч детей не имеют возможности посещать детские сады очно. Значительная часть инфраструктуры раннего обучения была или разрушена, или она нуждается в модернизации.

Стратегия позволит системно противостоять этим вызовам. Она также станет четким ориентиром для внедрения реформ в соответствии со стандартами ЕС и продвижения европейской интеграции Украины.