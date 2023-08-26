В МОН заявили о возобновлении реформы НУШ и рассказали, есть ли деньги

В Украине возобновят реформу "Новой украинской школы". На этом работает команда Минобразования Украины.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив во время августовской конференции сообщил также, есть ли на это средства. Он заметил, что первый поток НУШ уже переходит в 6 класс.

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В Украине возобновляют реформу НУШ

Сташков заметил: хотя в прошлом году реформа "остановилась", ученики продолжали учиться по новому Стандарту и программам. Сейчас МОН согласовывает с правительством решение о выделении средств на НУШ, а именно на внедрение ее в базовой школе. Их планируют привлечь благодаря остатку образовательной субвенции в госбюджете.

Эти средства планируют использовать на:

закупку средств обучения для 5 – 6 классов;

приобретение средств обучения и учебно-методической литературы, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели для пилотных классов.

Чиновник также отметил, что отдельно предусмотрят и средства на повышение квалификации учителей. Сначала научат тренеров, а те уже будут готовить учителей.

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Замминистра также сообщил, что пилотирование Стандарта базового образования продолжится. С 1 сентября седьмые пилотные классы в 145 школах начнут обучение. В пилоте удалось сохранить большинство школ, даже из Донбасса и Луганщины. Для таких классов уже согласовали модельные обучающие программы по всем предметам.

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