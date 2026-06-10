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Учеба Образование в Украине "Ломаем коррупционную конструкцию": Лисовой рассказал об объединении вузов, конкурентоспособных ЗВО
10 июня, 13:22
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Обновлено - 13:23, 10 июня

"Ломаем коррупционную конструкцию": Лисовой рассказал об объединении вузов и топовых ЗВО

Мария Волошин

В Украине сейчас есть около 20 конкурентоспособных вузов. Это нормальные современные университеты с точки зрения качества преподавательского состава, академической атмосферы и уровня образовательных программ.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью Forbes. Еще примерно такое же количество ЗВО приближается к таким показателям.

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Что говорит Лисовой о качестве высшего образования в Украине?

Лисовой уточнил, что в этих вузах, которые находятся на пути к лучшим в стране, выбирают новых ректоров, обновляют управленческие команды, привлекают гранты Erasmus+, Horizon Europe, налаживают двусторонние связи с европейскими университетами.

Также он прокомментировал тему 12 объединений ЗВО в нашей стране и большое сопротивление по этой реформе. Министр говорит, что сопротивление происходит из-за того, что они ломают коррупционную конструкцию.

Ректор, который 15 лет управлял университетом как собственным предприятием, не сдастся добровольно, 
– отмечает он.

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Какие вузы в Украине успешно объединили?

Министр говорит, что все завершенные объединения вузов являются успешными. Есть и судебные блокировки.

Например, Каразинский университет в Харькове получил в своем составе Украинскую инженерно-педагогическую академию. Были протесты, студенты выходили на улицы, ректор УИПА боролся, 
– заявил он.

И рассказал, чем завершилась эта история.

Ректор УИПА стал директором института в структуре Каразина. Студенты переведены с сохранением условий их контрактов. Университет получил оборудование – по нашей программе, до $1,5 млн на каждое объединение,
– говорит Лисовой.

Также он назвал пример объединения Львовской политехники и Академии книгопечатания.

Так, есть нюанс: административный аппарат двух университетов не всегда органично вписывается в один. Часть административных должностей дублируется. Но поскольку присоединение происходит вместе с помещениями и имуществом, то в основном все находят свое место,
– резюмировал чиновник.

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Как идет процесс объединения вузов в Украине?

  • МОН мотивирует объединение ЗВО и акцентирует на том, что они после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
  • Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120.
  • Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное.
  • По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.
  • В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.

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Оксен Лисовой