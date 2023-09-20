В новом учебном году в Украине за парты вернулось около полумиллиона учеников. Эта динамика отвечает ожиданиям Министерства образования.

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона рассказал, как учатся школьники в Украине. А также назвал лучший метод преодоления образовательных потерь, ставших существенными из-за войны.

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Лисовой назвал лучший метод преодоления образовательных потерь

Министр подчеркнул, что именно аудиторное обучение является лучшим инструментом преодоления образовательных потерь, разрывов и проблем качества образования.

При этом Лисовой сообщил, что на сегодняшний день в Украине 45% учеников учится очно, даже в две смены, 30% – по смешанной форме, 25% – онлайн. Но, по его словам, не во всех регионах можно организовать очное обучение. Главный критерий возвращения детей к аудиторному обучению – безопасность. Также важно наличие укрытий. Учитывая это, и принимали решение о возвращении учеников за парты.

Харьковщина, Запорожье вообще не могут вывести детей в офлайн, даже если укрыться в школах. Ведь время подлета ракеты не позволяет даже туда спуститься.

– заметил глава МОН.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Министр также рассказал, что в 2023 году государство выделило 1,5 миллиарда гривен на строительство укрытий. В следующем году на эти цели, согласно показателям проекта госбюджета, должны направить 2,5 миллиарда. Минобразования надеется, что это таким образом в очное обучение вернется еще больше школьников.

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