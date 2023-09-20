Лисовой назвал лучший метод преодоления образовательных потерь
В новом учебном году в Украине за парты вернулось около полумиллиона учеников. Эта динамика отвечает ожиданиям Министерства образования.
Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона рассказал, как учатся школьники в Украине. А также назвал лучший метод преодоления образовательных потерь, ставших существенными из-за войны.
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Лисовой назвал лучший метод преодоления образовательных потерь
Министр подчеркнул, что именно аудиторное обучение является лучшим инструментом преодоления образовательных потерь, разрывов и проблем качества образования.
При этом Лисовой сообщил, что на сегодняшний день в Украине 45% учеников учится очно, даже в две смены, 30% – по смешанной форме, 25% – онлайн. Но, по его словам, не во всех регионах можно организовать очное обучение. Главный критерий возвращения детей к аудиторному обучению – безопасность. Также важно наличие укрытий. Учитывая это, и принимали решение о возвращении учеников за парты.
Харьковщина, Запорожье вообще не могут вывести детей в офлайн, даже если укрыться в школах. Ведь время подлета ракеты не позволяет даже туда спуститься.
– заметил глава МОН.
Министр также рассказал, что в 2023 году государство выделило 1,5 миллиарда гривен на строительство укрытий. В следующем году на эти цели, согласно показателям проекта госбюджета, должны направить 2,5 миллиарда. Минобразования надеется, что это таким образом в очное обучение вернется еще больше школьников.
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Сколько средств заложили в проекте госбюджета на 2024 год на образование
- Кабмин одобрил проект госбюджета на 2024 год. На образование заложили в общей сложности 178,8 миллиарда гривен.
- Из них 148,5 миллиарда гривен – общий фонд Минобразования. Это почти на 22% больше, чем в 2023 году.
- На что направят средства, заложенные в госбюджете-2024 на образование, читайте по ссылке.