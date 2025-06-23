Школьники смогут получить специальность в старшей школе с 2027 года: что анонсирует глава МОН

Образовательная реформа предусматривает возможность получения специальности по окончании школы. Выбирать интересную для себя специальность можно будет с 2027 года.

Как школьники смогут получить профессионально-техническое образование еще в старших классах, рассказала глава МОН Ирина Шумик в интервью "Новини.LIVE", пишет 24 Канал.

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Возможность закончить школу и получить профессию

Руководительница Минобразования по профессиональному образованию Ирина Шумик рассказала, что реформа старшей школы дает уникальную возможность школьникам по завершению школы получить и профессию.

Она отметила, реформа профессионально-технического образования, которая продолжается еще с 2019 года, затрагивает и старшую школу. Сегодня специалисты этого звена – слесари, строители, повара, электрики сантехники, очень нужны на рынке труда. А зарплату они могут получать и большую, чем люди с высшим образованием. Поэтому пренебрежительное, иногда, отношение к таким специалистам и заведений, которые их готовят не заслуженное.

Это на самом деле не простые профессии. Надо много работать над собой. Надо овладеть технологическими знаниями. А также наработать навык работы с оборудованием, а иногда – работы руками. Для того, чтобы их освоить,

– прокомментировала руководительница.

Украина, реформируя школьное образование, создает уникальную возможность получить профессию в старшей школе. Напомним, что с 2027 года старшеклассники смогут выбирать обучение по академическим или профессиональным направлением. Сейчас государство проводит активную подготовку к таким нововведениям. В частности это требует значительных инвестиций в создание или обновление материально-технической базы и подготовку специалистов.

Это уникальная возможность закончить школу и получить профессию уже в обновленной мастерской, обновленной лаборатории, с соответственно подготовленными учителями с навыками по той или иной профессии,

– отметила госпожа Шумик.

Однако, эти изменения являются и ответом на многочисленную длительную критику относительно учебных программ, чрезмерное количество предметов или сложность предметов – физики или математики. Сегодня идет разработка учебных программ, где профессиональный компонент будет интегрирован с общеобразовательными. То есть законы физики будут изучаться на практике при получении профессии, например, слесаря при изучении принципов работы мотора авто.

В рамках реформы планируется создание двух типов учебных заведений – академические лицеи, получение планируется углубленное изучение предметов для поступления в учреждения высшего образования.

И заведения старшей профильной школы профессионального направления, где можно кроме знаний и навыков, необходимых для получения полного общего среднего образования, получить профессию. И по завершению получат и аттестат, и диплом о профессиональном образовании.

Руководительница отметила, что сейчас есть необходимость в специалистах ИТ-сферы, медицинских работниках, строителях, сотрудниках социальной сферы.

Сейчас подготовка продолжается, а ученики средней школы еще имеют возможность определиться со своими интересами.