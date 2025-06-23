Як школярі зможуть здобути професійно-технічну освіту ще у старших класах, розповіла очільниця МОН Ірина Шумик в інтерв'ю "Новини.LIVE", пише 24 Канал.

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Можливість закінчити школу та здобути професію

Очільниця Міносвіти з професійної освіти Ірина Шумик розповіла, що реформа старшої школи дає унікальну можливість школярам по завершенню школи здобути й фах.

Вона зазначила, реформа професійно-технічної освіти, яка триває ще з 2019 року, зачіпає і старшу школу. Сьогодні фахівці цієї ланки – слюсарі, будівельники, кухарі, електрики сантехніки, дуже потрібні на ринку праці. А зарплату вони можуть отримувати й більшу, ніж люди з вищою освітою. Тому зневажливе, подекуди, ставлення до таких фахівців та закладів, які їх готують не заслужене.

Це насправді не прості професії. Треба багато працювати над собою. Треба опанувати технологічні знання. А також напрацювати навичку роботи з обладнанням, а подекуди – роботи руками. Для того, щоб їх опанувати,

– прокоментувала очільниця.

Україна, реформуючи шкільну освіту, створює унікальну можливість здобути фах у старшій школі. Нагадаємо, що з 2027 року старшокласники зможуть обирати навчання за академічним чи професійним спрямуванням. Зараз держава проводить активну підготовку до таких нововведень. Зокрема це вимагає значних інвестицій у створення чи оновлення матеріально-технічної бази та підготовку фахівців.

Це унікальна можливість закінчити школу та здобути професію вже в оновленій майстерні, оновленій лабораторії, з відповідно підготовленими учителями з навичками за тою чи іншою професією,

– відзначила пані Шумик.

Однак, ці зміни є і відповіддю на численну тривалу критику стосовно навчальних програм, надмірну кількість предметів чи складність предметів – фізики чи математики. Сьогодні триває розробка навчальних програм, де професійний компонент буде інтегрований із загальноосвітніми. Тобто закони фізики будуть вивчатися на практиці при здобутті фаху, наприклад, слюсаря при вивченні принципів роботи мотора авто.

В рамках реформи планується створення двох типів навчальних закладів – академічні ліцеї, здобуття планується поглиблене вивчення предметів для вступу до закладів вищої освіти.

Та заклади старшої профільної школи професійного спрямування, де можна окрім знань і навичок, необхідних для здобуття повної загальної середньої освіти, здобути професію. І по завершенню отримають і атестат, і диплом про професійну освіту.

Очільниця зауважила, що наразі є необхідність у фахівцях ІТ-сфери, медичних працівниках, будівельниках, співробітниках соціальної сфери.

Наразі підготовка триває, а учні середньої школи ще мають можливість визначитися зі своїми інтересами.