МОН планирует реорганизовать сеть колледжей и профтехов в Украине

Министерство образования и науки Украины намерено реорганизовать действующую сеть учреждений профессионального предвысшего и профессионально-технического образования. Для этого разработали проект рекомендаций по формированию сети профтехов и колледжей на 2026 – 2028 годы.

В результате реформирования должны сформировать "ядра" образовательных учреждений – сильные учреждения, которые будут отвечать четким критериям и станут основой новой сети образования. К ним планируют присоединять другие заведения, отмечает 24 Канал со ссылкой на МОН.

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В Украине уменьшат количество колледжей и профтехов

В областных центрах такими "ядрами" смогут стать заведения, в которых обучается не менее 800 студентов. А само учебное заведение должно иметь показатели трудоустройства выпускников через три года после завершения обучения не менее 60%, выполнения госзаказа – не менее 75%, спецфонд – не менее 20% бюджета заведения.

Для районных центров эти показатели должны быть не менее 500 студентов, выполнение госзаказа – 75 % и более; доля специального фонда – не менее 15 %; трудоустройство выпускников через три года после завершения обучения – не менее 60 %.

Ожидается, что менее мощные профтехи и колледжи могут быть присоединены к ядру или объединены между собой. Это поможет собрать нужное количество учеников / студентов в таких объединенных заведениях: 600 человек – в городах областного значения; 400 человек – в районах.

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Предложения по обновлению сети должны предоставлять рабочие группы, которые сформируют на уровне областных центров (Киева) с пригородами и районов, уточняет Osvita.ua.

Рабочие группы должны проанализировать статистические и аналитические по каждому учебному заведению и предоставить предложения по реорганизации до 30 июня 2025 года. После этого учредители учреждений должны утвердить план реорганизации на 2026 – 2028 годы до 31 декабря 2025 года.