Соответствующую возможность реализуют в соответствии с требованиями МОН в модуле "KPI ректоров ЗВО". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Ректоры должны отчитаться о деятельности

В ЕГЭБО ректоры должны внести информация о достижении целевых показателей, предусмотренных контрактом, за 2022, 2023, 2024 годы, но не ранее года подписания контракта.

Редактирование данных будет доступно до 15 февраля включительно.

Планируют, что в будущем внесенная информация будет отражена в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО, и ее сможет просмотреть каждый желающий.

Это должно обеспечить создание прозрачной и открытой системы мониторинга достижения целевых показателей деятельности высших учебных заведений, определенных в контракте с его руководителем.

Ориентировочный перечень целевых показателей, указанный в контракте с руководителем государственного учреждения высшего образования, можно посмотреть по ссылке.

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