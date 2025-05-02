Правительство выделило 540 миллионов на модернизацию профтехов

Правительство распределило 540 миллионов гривен субвенции в регионы для модернизации профтехов. Речь идет об осовременивании лабораторий учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования, а также обеспечении энергоэффективности и безопасности этих образовательных пространств.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он отметил, что правительство принимает решение о дальнейших инвестициях в образование и способность осуществлять восстановление благодаря квалифицированным кадрам.

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Сколько профтехов получат средства

Средства, по словам чиновника, выделят для более 100 учебных заведений, которые готовят инженеров, токарей, строителей, технологов, операторов станков и других специалистов, без которых невозможно восстановление страны.

Восстановление Украины станет наиболее масштабным подобным проектом в Европе за последние 70 лет. И мы готовимся к его реализации уже сегодня,

– подчеркнул Шмыгаль.

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