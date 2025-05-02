Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Что содержит документ, читайте дальше.

Смотрите также В Украине будут признавать документы об образовании и научные степени, полученные в стране-соседке

Какие рекомендации по использованию ИИ получили вузы

Чиновники отмечают, что современное образование невозможно без искусственного интеллекта.

Высшие учебные заведения должны адаптироваться к современным образовательным трендам и внедрять лучшие мировые практики в сфере ИИ, чтобы сохранять конкурентоспособность, делать новые научные прорывы и готовить сильных специалистов,

– заявил Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Рекомендации подскажут, как составлять качественные запросы, разрабатывать задачи и выбирать полезные ИИ-инструменты. Например:

для преподавателей - генерирование и проверка тестов, создание презентаций, анализ учебных достижений студентов и т.д;

для студентов - поиск информации для научных работ, подготовка к экзаменам, генерация идей для презентаций и эссе, получение обратной связи на научные работы, изучение языков;

для руководителей высших учебных заведений - оптимизация административных процессов, например: заполнение документации, ответы на вопросы студентов и тому подобное.

В документе также развенчивают распространенные мифы об ИИ - в частности о том, что он угрожает академической добропорядочности, вытесняет преподавателей или является слишком дорогим во внедрении.

В МОН отмечают: при условии ответственного использования искусственный интеллект призван не заменять преподавателя, а разгружать и облегчать его работу.

Особое внимание в рекомендациях предоставили безопасности составляющей интеграции ИИ-инструментов - принципам контроля со стороны человека, конфиденциальности, управлению данными, прозрачности и недискриминации.

Ознакомиться с рекомендациями можно по ссылке.

Ранее мы информировали, что в вузах и колледжах продолжаются внеплановые проверки.