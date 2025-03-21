Вместо 18 типов профтехов будет 2: согласовали законопроект "О профессиональном образовании"
- Правительство Украины одобрило законопроект "О профессиональном образовании".
- Планируется заменить 18 типов учреждений профессионального образования на два: профессиональный колледж и учебный центр.
- Вводят модульную структуру образовательных программ для краткосрочного получения профессиональной квалификации и возможность самостоятельного управления средствами учебными заведениями.
Правительство Украины одобрило законопроект "О профессиональном образовании". Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение премьера Дениса Шмыгаля в телеграмме. Изменят также статус тех, кто будет получать профессиональное образование.
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Как изменят профессиональное образование в Украине
Глава правительства уточнил, что в Украине уже оборудовали около 100 мастерских профтехов.
Планируем в этом году обновить еще до сотни, на это в бюджете предусмотрели более 500 миллионов гривен,
– отметил Шмыгаль.
И добавил, что в Украине сейчас создают новую систему, которая соответствует современным вызовам и потребностям и обеспечивает необходимые и современные знания.
Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А соискатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов,
– сообщил глава Кабмина.
Также, по словам чиновника, увеличивают финансовую автономию и усиливают взаимодействие учреждений профессионального образования с бизнесом. В частности, через совместные инвестиционные проекты.
Даем возможность самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные расписания и отходить от тарифной сетки. Предполагается обновленное содержание и гибкая система реагирования на потребности рынка труда,
– уточнил премьер.
Модульная структура образовательных программ, по его словам, даст возможность получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам.
Правительство надеется, что парламент поддержит этот проект закона.
- Ранее мы информировали, что все поступающие в колледжи теперь будут сдавать экзамены.