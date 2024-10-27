Реформа старшей школы: ученики обязательно будут изучать 7 предметов

В 2027 году в Украине реформируют старшую школу. Ученики будут учиться 12 лет и смогут выбирать учебные профили.

При этом старшеклассники будут изучать 7 обязательных дисциплин. Детали рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

Смотрите также В Украине за последние годы закрыли более 2 тысяч школ

Какие предметы будут изучать старшеклассники

Так, ученики в старших классах после воплощения реформы старшей профильной школы будут изучать обязательно такие предметы:

украинский язык;

украинскую литературу;

историю Украины;

английский язык;

математику;

физическую культуру;

защиту Украины.

Другие предметы ученики будут изучать в зависимости от выбранного профиля обучения.

Ученики смогут объединиться в группы для изучения различных предметов. Чем больше школьников будет учиться на параллели, тем шире выбор предметов им смогут предложить.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Выбрать профиль ученикам будут помогать карьерные советники. Такую должность введут в школах. Эти специалисты пройдут специальную подготовку.

Интересно! Ученики смогут изменить выбранный профиль, если передумают. Это можно будет сделать в 10 классе.

В 10 классе ученики будут изучать меньше всего профильных предметов и больше всего обязательных. В 11 – 12 классах количество выборочных предметов возрастет.