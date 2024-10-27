Реформа старшей школы: ученики обязательно будут изучать 7 предметов
Источник:Министерство образования и науки Украины
В 2027 году в Украине реформируют старшую школу. Ученики будут учиться 12 лет и смогут выбирать учебные профили.
При этом старшеклассники будут изучать 7 обязательных дисциплин. Детали рассказали в Министерстве образования и науки Украины.
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Какие предметы будут изучать старшеклассники
Так, ученики в старших классах после воплощения реформы старшей профильной школы будут изучать обязательно такие предметы:
- украинский язык;
- украинскую литературу;
- историю Украины;
- английский язык;
- математику;
- физическую культуру;
- защиту Украины.
Другие предметы ученики будут изучать в зависимости от выбранного профиля обучения.
Ученики смогут объединиться в группы для изучения различных предметов. Чем больше школьников будет учиться на параллели, тем шире выбор предметов им смогут предложить.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Выбрать профиль ученикам будут помогать карьерные советники. Такую должность введут в школах. Эти специалисты пройдут специальную подготовку.
Интересно! Ученики смогут изменить выбранный профиль, если передумают. Это можно будет сделать в 10 классе.
В 10 классе ученики будут изучать меньше всего профильных предметов и больше всего обязательных. В 11 – 12 классах количество выборочных предметов возрастет.
- Ранее мы подробно рассказывали о том, как изменится старшая школа в Украине после реформы. Об этом читайте по ссылке.