Лисовой анонсировал упрощение образовательных программ в школах
Источник:hromadske.ua
В Министерстве образования и науки Украины работают над упрощением некоторых образовательных программ, которые используют в школах. Программы при этом не станут менее качественными.
Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовой. И отметил, что надо создать возможность для детей самим углубляться в тему, которую они изучают.
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Какие изменения претерпят образовательные программы
Чиновник говорит: если программа по украинской литературе предусматривает изучение в течение года, к примеру, произведений 42 авторов, то ученики не будут углубляться в произведение и не будут иметь времени на осмысление поступков героев и проживание ситуаций. А это то, по словам министра, ради чего мы приучаем детей к чтению.
Лисовой также отметил, что сегодня искусственный интеллект помогает быстро написать любое эссе. Поэтому не стоит "заставлять" школьников сознательно фальсифицировать.
Нам важно, чтобы дети анализировали, чтобы у них развивалось креативное мышление, фантазия. Если мы будем перегружать ребенка, то не добьемся этого результата,
– считает министр.
Он также добавил, что это решение важно и по обучению детей на прифронтовых и временно оккупированных территориях, а также – за рубежом. Поэтому стоит больше времени уделять усвоению материала. Не надо забивать головы учеников слишком большим количеством второстепенной информации. А такая пока предусмотрена в программе.
Не называя дисциплин, скажу так: работаем над двумя большими блоками предметов: гуманитаристика и STEM-блок (естественные науки плюс математика),
– рассказал глава МОН.
И добавил, что над изменениями работает креативная команда. Они изучают образовательные программы и исключают оттуда все второстепенное.
Надеемся, летом уже предложим упрощенные программы,
– резюмировал министр.
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