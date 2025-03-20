Программу бесплатного школьного питания в Украине расширят
- Более 1,6 миллиона учеников в Украине уже получают бесплатное школьное питание.
- С сентября 2025 года планируется расширение программы на учеников 5-11 классов в прифронтовых и приграничных областях, а с сентября 2026 года – на 5-6 классы во всех регионах Украины.
Более 1,6 миллиона учеников уже питаются в школах Украины бесплатно – за счет государственной субвенции или местных бюджетов. С 1 сентября программу постепенно расширят на школьников всей страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Так, МОН продолжает внедрение реформы школьного питания, которую инициировала первая леди Елена Зеленская.
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Программу бесплатного питания учащихся расширят
С октября 2024 года правительство выделяет субвенцию на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Всего в украинских школах более 1,6 миллиона учеников уже питаются бесплатно.
Украина продолжает инвестировать в здоровье детей – по инициативе президента и правительства, программа бесплатного школьного питания постепенно охватит учеников средней и старшей школы,
– сообщили в МОН.
И анонсировали такие изменения:
- С сентября 2025 года 5 – 11 классы в прифронтовых и приграничных областях получат бесплатное питание.
- С сентября 2026 года – 5 – 6 классы во всех регионах Украины.
- В последующие годы программа постепенно охватит другие классы по всей стране.
В МОН отмечают, что реформа школьного питания проходит комплексно: с усилением финансовой и институциональной способности общин, обновлением инфраструктуры, повышением квалификации поваров и управленцев.
К слову, реформу воплощают в жизнь обеспечение детей качественным полноценным питанием в учебных заведениях, а также формирование культуры здорового питания и распространение ее среди украинских семей.
- Ранее мы информировали, что министр Лисовой представил стратегические цели реформы школьного питания.