Лисовой рассказал, сколько учеников должно сформировать старшую профильную школу

В Украине готовятся к пилотированию реформы среднего профильного образования со следующего года. Саму реформу будут воплощать в жизнь с 2027 года.

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой во время презентации результатов социологического исследования по реформе сообщил, что в сеть старшей профильной школы будут входить учебные заведения, в которых будут учиться не менее 600 учеников.

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Сколько учеников будут учиться в старшей профильной школе

Чиновник отметил: в областях уже де-факто сформировали сеть старшей профильной школы.

Некоторые регионы сформировали качественную сеть, где в каждой школе будет 600 учеников и более. Это тот минимум, который должен быть. Это вызов для нас, потому что плечо подъезда (в учебное заведение – ред.) должно быть 30 минут,

– заявил министр.

И добавил, что сеть начальных школ сохранят, чтобы ученики начальной школы могли учиться ближе к дому.

Лисовой также рассказал, что учебные заведения, из которых сформируют сеть лицеев, реконструируют. В них будут социальные пространства, спортивная инфраструктура, мастерские, лаборатории и тому подобное. Важным является и вопрос подвоза учеников на обучение.

Надеемся, до 2027 года, а может и раньше, мы стопроцентно укомплектуем наши общины автобусами, в том числе инклюзивными,

– добавил министр.

По его словам, рассматривают также вопрос организации при отдельных лицеях общежитий для учащихся.