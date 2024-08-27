Минобразования изменит требования для академических лицеев

Минобразования Украины с 2027 года будет воплощать в жизнь реформу профильного среднего образования. Пилотирование же начнется в следующем году.

Так, ученики через несколько лет будут учиться уже 12 лет. Старшеклассники при этом будут выбирать, где продолжить обучение после окончания 9 класса – в академическом лицее или профессиональном колледже.

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МОН изменит требования для академических лицеев

В соответствии с законодательством, лицей должен иметь не менее двух классов по трем профилям. Однако заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время Августовской конференции-2024 отметил, что такое требование не позволяет качественно реализовать выбор образовательных траекторий и не соответствует сути понятия "академический лицей".

Чиновник отметил: громады хотят знать требования к академическому лицею. Поэтому в МОН наработали изменения в Закон “О полном общем среднем образовании”.

По словам Сташкива, количество учеников и классов на параллели должно быть достаточным, чтобы обеспечить свободный выбор образовательной траектории – тех профилей, которые заложены в концепции профильного среднего образования.

Проект изменений в закон предусматривает по четыре класса и 100 учеников на параллели. Это означает, что в заведении, который будет работать в 2030 году, будет 300 учеников, и это позволит директору школы, педагогическому коллективу действительно обеспечить то качество, тот выбор, о которых говорим, когда говорим о реформе профильного среднего образования,

– пояснил заместитель министра.

И добавил, что лицеи должны быть обязательно отделены от начальных школ и гимназий, кроме исключений, которые будет определять правительство. Это позволит учесть региональную специфику (например, горных районов, малозаселенных регионов и т.д.).

В МОН также стремятся утвердить положение о лицее, чтобы зафиксировать минимальные требования по выбору предметов, безопасной и инклюзивной среды, питания, подвоза, проживания учащихся в пансионах.