Так, учні через кілька років навчатимуться вже 12 років. Старшокласники при цьому обиратимуть, де продовжити навчання після закінчення 9 класу – в академічному ліцеї чи професійному коледжі.

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МОН змінить вимоги для академічних ліцеїв

Відповідно до законодавства, ліцей має мати не менше ніж два класи за трьома профілями. Однак заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків під час Серпневої конференції-2024 зазначив, що така вимога не дозволяє якісно реалізувати вибір освітніх траєкторій і не відповідає суті поняття "академічний ліцей".

Посадовець зауважив: громади хочуть знати вимоги до академічного ліцею. Тож у МОН напрацювали зміни до Закону “Про повну загальну середню освіту”.

За словами Сташківа, кількість учнів і класів на паралелі має бути достатньою, щоб забезпечити вільний вибір освітньої траєкторії – тих профілів, які закладені в концепції профільної середньої освіти.

Проєкт змін до закону передбачає по чотири класи і 100 учнів на паралелі. Це означає, що в закладі, який буде працювати у 2030 році, буде 300 учнів, і це дозволить директору школи, педагогічному колективу дійсно забезпечити ту якість, той вибір, про які говоримо, коли говоримо про реформу профільної середньої освіти,

– пояснив заступник міністра.

І додав, що ліцеї мають бути обов'язково відокремлені від початкових шкіл та гімназій, крім винятків, які визначатиме уряд. Це дозволить врахувати регіональну специфіку (наприклад, гірських районів, малозаселених регіонів тощо).

У МОН також прагнуть затвердити положення про ліцей, щоб зафіксувати мінімальні вимоги щодо вибору предметів, безпечного та інклюзивного середовища, харчування, підвезення, проживання учнів у пансіонах.