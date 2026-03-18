"Это крайний срок": когда в Украине создадут лицеи для старшеклассников
- Министерство образования и науки Украины призывает общины создавать сети академических лицеев до 2027 года в рамках реформы старшей школы.
- По состоянию на конец 2025 года 39% общин уже сформировали и утвердили новые сети учебных заведений.
В Украине продолжается подготовка к полноценному внедрению реформы старшей школы с 2027 года. Сейчас "Профильная" – на стадии пилотирования.
Министерство образования и науки Украины просит общины не ждать лета 2027 года и создавать уже сети академических лицеев в рамках реформы. Об этом заявила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Osvita.ua.
На чем акцентируют в МОН?
Чиновница акцентировала, что до 1 сентября 2027 года сеть лицеев должна быть полностью сформирована.
Это крайний срок, когда лицеи должны стать отдельными юридическими лицами (или по крайней мере быть отделенными от начальной школы и гимназии, за определенными исключениями),
– уточнила Кузьмичева.
Поэтому в МОН призывают общины не ждать до лета 2027 года, а принимать решение сейчас, чтобы успеть подготовить педагогов и инфраструктуру.
Обратите внимание! По состоянию на конец 2025 года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.
Заместитель Лисового также отметила, что МОН будет апробировать реформу в 150 избранных лицеях с сентября. Здесь будут прорабатывать сложные моменты.
Что известно о реформе "Профильная"?
Реформа Новой украинской школы длится более 8 лет. Старшая профильная школа является третьим этапом.
С 2027 года уже полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
- С сентября 2025 года стартовало пилотирование 12-летней школы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что переход на 12-летнюю школу – это не о "дополнительном годе" обучения, а о приведении образовательной системы к европейскому стандарту.
- Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов. Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля.