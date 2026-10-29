Закон принят: смогут ли десятиклассники доучиться в своих школах
Учащиеся 10-х классов, получающие среднее образование по двухгодичной программе, смогут завершить обучение в своих школах. Соответствующее решение одобрила Верховная Рада Украины.
Об этом сообщил глава Комитета по образованию Рады Сергей Бабак. Отметим, что с 2027 года в Украине будут полноценно внедрять реформу старшей профильной школы.
Что приняла Рада
Депутат сообщил, что законопроект очень прост.
Он позволяет детям, независимо от статуса школы – будь то лицей, гимназия или любой другой тип – закончить ту школу, где они сейчас учатся в 10-м, 11-м классах. Даже если произойдет смена типа школы,
– заверил Бабак.
И добавил, что решение позволит этим ученикам получить свидетельство о полном общем среднем образовании в том учебном заведении, где они учились на протяжении всех школьных лет. Лицензию для этого, даже если тип учебного заведения изменили, предоставят де-факто автоматически. Для этого предусмотрели переходный механизм лицензирования, который будет действовать до окончания 2027/28 учебного года.
Поэтому если школу реорганизовали в академический лицей или перепрофилировали в гимназию, она сможет обратиться в орган лицензирования для выдачи или переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности на уровне профильного среднего образования.
Такую лицензию будут выдавать или переоформлять без проведения процедуры лицензирования в течение 10 рабочих дней со дня обращения, и ее действие продлится до окончания 2027/28 учебного года.
Если орган лицензирования не примет решение в установленный срок, лицензия будет считаться выданной или переоформленной. При этом школы не будут иметь права набирать новые классы для получения профильного среднего образования по программам двенадцатилетней школы.
Что известно о реформе старшей школы
- С 2027 года в Украине начнется полноценное внедрение реформы старшей профильной школы. Учащиеся будут получать образование в течение 12 лет.
- После завершения 9 класса учащиеся смогут продолжить обучение в академическом лицее или получать образование в профессиональном колледже.
- 10-й класс должен стать адаптационным. Учащиеся смогут понять, насколько выбранное направление соответствует их интересам. При этом у них будет право сменить профиль.
- Сейчас идет подготовка к полноценному внедрению реформы старшей профильной школы.
- МОН уже обновило сайт "Реформа старшей школы: Профильная" и карту учебных заведений, где родители и ученики могут заранее ознакомиться с будущей сетью лицеев.