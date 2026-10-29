Закон принят: смогут ли десятиклассники доучиться в своих школах

Об этом сообщил глава Комитета по образованию Рады Сергей Бабак. Отметим, что с 2027 года в Украине будут полноценно внедрять реформу старшей профильной школы.

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Что приняла Рада

Депутат сообщил, что законопроект очень прост.

Он позволяет детям, независимо от статуса школы – будь то лицей, гимназия или любой другой тип – закончить ту школу, где они сейчас учатся в 10-м, 11-м классах. Даже если произойдет смена типа школы– заверил Бабак.

И добавил, что решение позволит этим ученикам получить свидетельство о полном общем среднем образовании в том учебном заведении, где они учились на протяжении всех школьных лет. Лицензию для этого, даже если тип учебного заведения изменили, предоставят де-факто автоматически. Для этого предусмотрели переходный механизм лицензирования, который будет действовать до окончания 2027/28 учебного года.

Поэтому если школу реорганизовали в академический лицей или перепрофилировали в гимназию, она сможет обратиться в орган лицензирования для выдачи или переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности на уровне профильного среднего образования.

Такую лицензию будут выдавать или переоформлять без проведения процедуры лицензирования в течение 10 рабочих дней со дня обращения, и ее действие продлится до окончания 2027/28 учебного года.

Если орган лицензирования не примет решение в установленный срок, лицензия будет считаться выданной или переоформленной. При этом школы не будут иметь права набирать новые классы для получения профильного среднего образования по программам двенадцатилетней школы.

Что известно о реформе старшей школы