Закон ухвалили: чи зможуть десятикласники довчитися у своїх школах

Про це повідомив очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Зауважимо, що з 2027 року в Україні повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи.

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Що ухвалила Рада

Нардеп повідомив, що законопроєкт дуже простий.

Він дозволяє дітям, незалежно від статусу школи – чи то ліцей, чи то гімназія, чи будь-який інший статус – закінчити ту школу, де вони зараз навчаються у 10, 11 класах. Навіть якщо відбудеться зміна типу школи– запевнив Бабак.

І додав, що рішення дозволить цим учням отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту у тому закладі, де вони навчались протягом усіх шкільних років. Ліцензію для цього, навіть якщо тип закладу освіти змінили, нададуть де-факто автоматично. Для цього передбачили перехідний механізм ліцензування, який діятиме до завершення 2027/28 навчального року.

Тож якщо школу реорганізували в академічний ліцей або перепрофілювали в гімназію, вона зможе звернутися до органу ліцензування щодо видачі або переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні профільної середньої освіти.

Таку ліцензію видаватимуть або переоформлюватимуть без проведення процедури ліцензування протягом 10 робочих днів із дня звернення, і її дія триватиме до завершення 2027/28 навчального року.

Якщо орган ліцензування не ухвалить рішення у необхідний строк, ліцензія вважатиметься виданою або переоформленою. Водночас школи не матимуть права набирати нові класи для здобуття профільної середньої освіти за програмами дванадцятирічної школи.

Що відомо про реформу старшої школи