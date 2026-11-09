В Украине готовятся к внедрению реформы старшей школы: какие изменения ждут учеников и учителей

С сентября 2026 года 150 академических лицеев в Украине начали пилотирование реформы "Профильная". На основе этого опыта модель старшей профильной школы будет внедряться в более чем 2 000 академических лицеев по всей стране.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Какими будут принципы обучения в старшей школе?

Изменения в старшей школе будут основываться на трех взаимосвязанных составляющих. Обновленные программы предоставят больше возможностей для практического обучения, учителя получат поддержку для их внедрения, а оборудованные образовательные пространства создадут условия для исследований, экспериментов и совместной работы учащихся.

Учащиеся будут иметь больше времени на те курсы, что им наиболее интересны. Так, в 10 классе они смогут попробовать различные профили, а в 11–12 классах больше времени будет отводиться на углубленное изучение выбранных предметов.

На уроках предусмотрено больше практики, исследований и самостоятельной работы. Например, при изучении естественных дисциплин ученики могут самостоятельно сформулировать гипотезу, провести эксперимент, зафиксировать результаты и объяснить выводы. Этот процесс поможет школьникам лучше понимать учебный материал, развивать навыки анализа, критического мышления и работы с информацией.

Что изменится в оценивании и работе учителей?

Новые подходы в программах предполагают более тщательное планирование урока учителем, гибкость и готовность использовать различные форматы работы. Меняется процесс подготовки учителя к уроку: продумать задания, подготовить оборудование и организовать процесс так, чтобы каждый ученик мог принять участие и уделить больше внимания практическим заданиям.

Важное значение приобретает более частое сотрудничество между учителями разных предметов, которое помогает объединять знания из нескольких дисциплин. Чтобы поддержать эти изменения, реформы МОН предусматривают методическое сопровождение и обучение учителей.

Меняется и подход к оцениванию. Наряду с правильностью ответа учитывается то, как ученик пришел к нему: смог ли он проверить предположение, объяснить результат, заметить и исправить ошибку. Так школьникам легче понять, что у них уже получается, а над чем еще нужно поработать.

Школьные пространства обустраивают с учетом особенностей конкретного учебного заведения.

Вместо изучения каждого предмета отдельно, STEM-образование сосредоточено на практическом решении реальных жизненных задач. Оно объединяет 4 дисциплины в единую систему:

Science (естественные науки);

Technology (технологии);

Engineering (инженерия и техническое творчество);

Mathematics (математика).

Ранее мы сообщали, сколько в Украине будет академических лицеев.