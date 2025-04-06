В МОН сообщили, будут ли закрывать гимназии и начальные школы в Украине

В Украине не будут закрывать гимназии и начальные школы в рамках реализации реформы старшей школы "Профильная". В ведомстве говорят, что реформа требует реорганизации сети учебных заведений, однако массового закрытия школ не произойдет.

Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины, отмечает 24 Канал. К каким основным изменениям следует быть готовыми ученикам и их родителям, читайте дальше.

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Что не меняет реформа

В МОН сообщили, что гимназии и начальные школы (1 – 9, 5 – 9, 1 – 4 классы) не будут закрывать. Однако реформа предлагает изменить тип отдельных учебных заведений. Некоторые из них станут лицеями (будут обучать преимущественно старшеклассников), другие – гимназиями и начальными школами, которые будут собирать детей общины соответствующего возраста.

Начальная школа останется как можно ближе к месту жительства ребенка.

Также реформа не меняет нормы по минимальному и максимальному количеству учеников в 1 – 9 классах. Как и раньше, минимальное количество учеников – 5, максимальная – 24 в начальной школе и 30 – в базовой.

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Что изменит реформа

Ученики смогут самостоятельно выбирать профиль обучения. В местности, где живет ученик, учебное заведение должно предлагать различные профили, а не только гуманитарные.

Для внедрения реформы нужно изменить сеть учебных заведений. Старшие ученики должны учиться в больших лицеях: чем больше учеников на параллели, тем больше групп можно создать для выбора профилей и предметов или курсов. Тогда появится возможность предложить учителям в лицеях полную нагрузку, а также обеспечить преподавание профильных предметов или курсов. Также лицеи будут оснащать нужным оборудованием,

– уточняют в МОН.

В МОН добавляют, что лучший вариант, если лицеи будут обособленными, поскольку старшеклассники требуют других подходов, чем младшие ученики. Кроме того, у них может быть другой способ организации обучения (например, сменные группы вместо классов, изучение одного предмета в пределах семестра по модульному принципу и т.д.).

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Где будут учиться дети, которые не смогут продолжить обучение в своей школе

В МОН дают ответ на этот вопрос на двух примерах.

Вариант 1: ребенок учится в 1 – 9 классах школы, которая станет обособленным лицеем (будет иметь только 10 – 12 классы). В таком случае ученик сможет продолжить обучение в 1 – 9 классах в другом учебном заведении своей общины.

Вариант 2: ребенок учится в 1 – 9 классах школы, которая будет гимназией (будет иметь только 1 – 9 классы). Тогда ученик доучится до 9 класса в этой школе, а продолжить обучение сможет в лицее своей или другой общины, заведении профессионального (профессионально-технического) или профессионального предвысшего образования.

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Будет ли финансирование оборудования для лицеев

Сейчас государство выделяет средства на оборудование для лабораторий, мастерских. В этом году для пилотных 10 классов выделили 500 миллионов гривен. За эти деньги обустроят кабинеты естественной, математической и технологической образовательных отраслей.

Также недавно правительство выделило еще 500 миллионов гривен на оборудование кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и STEM-лабораторий заведений, которые будут лицеями с 2027 года.

В прошлом году 1,22 миллиона гривен субвенции направили на естественные кабинеты, а в этом году 1,39 миллиарда гривен – на кабинеты естественной, математической отраслей, межотраслевых и интегрированных курсов. Часть этих оборудованных заведений станет лицеями.