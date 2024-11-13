Финляндия выделяет миллионы евро на реформу украинского образования

Финляндия существенно присоединится финансово к реформированию украинского образования. В частности, выделяет на эту цель 20 миллионов евро.

Эти средства должны направить на поддержку реформы старшей школы в Украине. Также 500 тысяч евро выделят на реформу школьного питания. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.

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Финляндия профинансирует реформу образования в Украине

Во время Европейского регионального форума школьного питания в Киеве министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что с 2025 по 2028 год Финляндия намерена поддерживать украинское образование. В частности, направить значительные средства на реформирование общего среднего образования.

В частности, средства должны направить на модернизацию школьной системы, адаптацию образовательных процессов к современным стандартам и обеспечение всесторонней поддержки учащихся.

Нынешняя ситуация в Украине заставляет искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Важным аспектом реформы будет усиление социальной защиты школьников и внедрение программ психосоциальной помощи, ведь это особенно актуально в условиях войны и вызовов, с которыми сталкивается молодежь в Украине.

Важно! Подробно об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте в материале 24 Канала "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат" по ссылке.

Также Финляндия выделит 500 тысяч евро на поддержку программы школьного питания в 2024 году.