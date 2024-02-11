Как Минобразования будет готовиться к внедрению реформы старшей школы

В 2027 году в Украине реализуют реформу старшей профильной школы. Однако пилотный проект запустят уже в следующем году.

В Минобразования говорят, что на подготовку к старту реформы им нужно 2 года. Заместитель главы ведомства Андрей Сташкив рассказал, как будет продолжаться пилотирование.

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Как МОН будет готовить реформу старшей школы

До 1 сентября 2024 года в Украине должны сформировать карту сети лицеев, утвердить стандарт и подобрать первые заведения для пилотирования, уточнил чиновник. Сейчас эксперты работают над их выборкой, которая должна базироваться на требованиях к академическим лицеям. Требования пока не определили окончательно.

В зависимости от количества учеников в лицее – 300, 600 или 1 000, – будут формироваться профили. Сколько их должно быть – этот вопрос тоже еще на этапе обсуждения,

– рассказал Сташкив.

И добавил, что точно должны быть мультипрофильные лицеи, чтобы обеспечить вариативность для ученичества. Возможно, в городах будет несколько академических лицеев с различными профилями.

Заместитель министра образования также отметил, что ученики после окончания 9-го класса смогут окончательно определиться с профилем.

В 10 классе будет больше предметов и курсов, обязательных для изучения, то есть количество предметов и курсов на выбор не будет таким большим, как в 11 – 12 классах,

– резюмировал он.

Ранее мы уже рассказывали, как Минобразования намерено реформировать старшую профильную школу.

как Минобразования намерено реформировать старшую профильную школу. Также отмечали, что ученики, которые примут участие в пилотном проекте старшей школы, получат определенные бонусы.