Пилотные лицеи реформы старшей школы получили тысячи евро на проекты

В Украине идет подготовка к "Профильной" реформе старшей школы, финальному звену реформы НУШ. После 9 класса подростки будут решать, продолжить обучение в академическом лицее или выбрать колледж.

Обучение в академических лицеях продлится три года (10, 11 и 12 классы). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Что известно о воплощении реформы

В сентябре 2025 года 30 заведений-амбассадоров начнут подготовительный этап пилотирования. В 2026 году пилотирование расширят на большее количество заведений. С 2027 года по всей стране полноценно заработает сеть академических лицеев, которые будут предлагать ученикам выбор профилей, предметов / курсов.

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Какие лицеи получили деньги на проекты

Вышеупомянутые 30 лицеев первыми попытаются воплощать новые подходы к организации обучения, внедрят нестандартные выборочные курсы. Шесть из них получили гранты на реализацию проектов.

Тернопольский академический лицей "Украинская гимназия" получил 5000 евро на создание современной цифровой научно-исследовательской библиотеки.

Фастовский академический лицей № 9 Киевской области получил 5000 евро на развитие клуба "Неравнодушные сердца". Там будут проводить тренинговые занятия по эмоциональному интеллекту, лидерских качеств, коммуникаций, а также организовывать квесты, благотворительные акции, киновечера и тому подобное.

Богодуховский лицей № 2 Харьковской области получил 5000 евро на создание функционального образовательного пространства в укрытии.

Лицей "Европейское образование" в Кропивницком получил 4000 евро на запуск школьного радио и студии для записи подкастов.

Стрыйский лицей "Гимназия имени Андрея Шептицкого" Львовской области получил 3000 евро на создание современного комфортного пространства для физической активности учащихся и учителей во время перерывов и уроков.

Первомайский лицей "Лидер" Николаевской области привлек 3000 евро на закупку современного спортивного оборудования, чтобы внедрить культуру здорового образа жизни, создать спортивное пространство для жителей громады и улучшить физическое и ментальное состояние всех участников образовательного процесса.

В этом году пилотные лицеи также получат субвенцию НУШ на оборудование для учебных кабинетов. На это предусмотрели 500 миллионов гривен.

Раньше мы рассказывали, какие предметы будут обязательными и какие профили можно выбрать в рамках реформы старшей профильной школы.