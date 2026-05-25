Получат 460 миллионов: определили перечень первых лицеев в рамках реформы "Профильная"

В Украине продолжается пилотирование реформы старшей профильной школы. Полноценно она заработает со следующего года.

Зато сейчас Комиссия МОН Украины определила первую волну будущих профильных лицеев, которым предоставят средства на современные образовательные пространства уже в этом году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Кому поступят средства?

Лицеи получат 459,3 миллиона гривен. Средства направят на обустройство лабораторий естественной образовательной отрасли для качественного преподавания физики, химии, биологии и/или интегрированных курсов, в частности в STEM-лабораториях.

В МОН говорят, что школы должны получить оборудование, чтобы ученики могли проводить исследования и эксперименты.

Заявки оценивали по рейтинговой системе. В частности, учитывали:

количество учеников;

возможность заведения организовать безопасное обучение;

проектную мощность заведения;

уровень обеспечения квалифицированными учителями по профильным предметам;

обеспечение подвоза учеников и учителей и проживание школьников в пансионах;

сотрудничество школы с вузами и работодателями;

уровень софинансирования из местного бюджета.

На чем акцентируют в этом году?

в 2026 году в рамках реформы делают акцент на обустройстве образовательных пространств. В этом году на это в государственной казне предусмотрели 3,2 миллиарда гривен.

Пилотные лицеи получат 1,2 миллиарда гривен. 1,3 миллиарда гривен предусмотрели на обновление пространств в гимназиях. 700 миллионов гривен направят на современные образовательных пространств в будущих академических лицеях.

