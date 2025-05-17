Сколько лицеев сформируют на Закарпатье в рамках реформы старшей школы

Реформа старшей школы предусматривает внедрение в Украине трехлетнего профильного среднего образования (10 – 12 классы). Ее цель – обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех детей.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. После окончания 9 класса ученики смогут выбирать, где продолжить обучение: в академическом лицее или заведении профессионального направления.

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Сколько лицеев будет на Закарпатье

Так, более трети учебных заведений в этой области, а именно 195 из 563, расположена в горной местности. Значительная часть – в общинах, где проживают национальные сообщества. Как и в других регионах, в Закарпатской области уменьшается количество учеников: в последние годы из региона выехали за границу более 11 300 детей. Ситуацию осложняет спад рождаемости. Эти факторы существенно влияют на формирование сети старшей школы.

Обратите внимание! В области уже сформировали сеть учреждений профильного среднего образования с учетом особенностей региона и потребностей общин. Также разработали перспективный план, который предусматривает работу 107 академических лицеев и 34 профтехов и колледжей.

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева отметила, что утверждение сети учреждений – это не завершение процесса, а лишь начало важного диалога по реализации реформы. Она также рассказала о высоком уровне поддержки реформы среди жителей области.

82% старшеклассников и 84% родителей учеников 10 – 11 классов в Закарпатской области поддерживают идеи реформы,

– уточнила чиновница.

Ранее мы подробно рассказывали о реформе старшей школы.