В МОН рассказали, как реформируют старшую школу

В Украине планируют воплотить в жизнь реформу профильного среднего образования. Она касается 10 - 12 классов.

Заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив отметил, что проект Государственного стандарта профильного среднего образования уже прошел стадию общественного обсуждения. Далее его должно утвердить правительство.

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Как реформируют старшую школу

Сташкив говорит: эта реформа является логическим продолжением реформы НУШ.

Мы работаем над концепцией профильного среднего образования. В частности, определяем, какой должна быть сеть будущих академических лицеев и какие должны быть к ним требования. В 2025 году начнем пилотирование,

– говорит чиновник.

Одного года на пилотирование мало, добавляет заместитель Лисового. На пилотирование материалов (учебных программ) понадобится полгода, еще полгода – на конкурс и печать учебников. Авторы не смогут внести в них изменения по результатам пилотирования.

Пилотирование продлится два года, а не один. Это вызов, потому что времени остается не много. В 2024-м должны сформировать сеть, выбрать школы, которые станут лицеями, и выбрать модели профилей для них,

– сообщил Сташкив.

Как будет продолжаться пилотирование старшей школы

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Заместитель министра образования и науки рассказал, что МОН намерено пилотировать различные модели, ведь ученики будут иметь индивидуальные образовательные траектории, которые можно построить по-разному.

Траектория может формироваться по четко регламентированному профилю или предлагать ученикам на выбор все предметы и интегрированные курсы. Может быть смешанный вариант, когда есть профиль с ядром содержания и выбор части предметов и курсов в пределах профиля и вне его,

– уточнил чиновник.

В рамках пилотного проекта МОН будет внедрять различные модели, чтобы выбрать ту, которая лучше всего подходит для нашей системы образования, учеников и учителей.

Ранее мы также рассказывали о том, как в Украине планируют реформировать дошкольное, общее среднее образование и старшую школу.