Заместитель Лисового назвал одну из важных задач реформы профильного среднего образования

В течение 2025 – 2026 годов в Украине в старшей профильной школе будет продолжаться пилотный проект новой реформы. Минобразования Украины начало подготовку к воплощению в жизнь трехлетнего профильного среднего образования.

Выбрали при этом 25 учебных заведений, которые начнут предпилот по всей территории Украины. А в 2025 году уже 100 – 150 учебных заведений станут участниками пилотного проекта, рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив Образованию 24.

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Когда будут результаты от воплощения реформы

Чиновник говорит, что результаты пилотирования – то есть оценка содержательного наполнения учебных программ – будут в 2026 – 2027 годах.

Если говорить о результатах массового производства этой реформы, то первые ученики, которые закончат обучение в академических лицеях или профессиональных колледжах, закончат его в 2030 году. Именно тогда мы и получим практические результаты реформы,

– сообщил Сташкив.

Реформа должна помочь преодолеть учебные пробелы/разрывы

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Заместитель Лисового также напомнил, что результаты исследования PISA продемонстрировали разницу в уровне знаний учащихся разных школ.

И это не всегда сельская/городская школа – это больше о социально-экономическом статусе учеников, которые учатся в этих учебных заведениях. И одной из задач профильного образования является выравнивание этого неравенства и предоставление доступа к качественному образованию всем ученикам – независимо от того, где они живут. Именно для этого формируют сеть академических лицеев, в которых эти школьники будут учиться,

– отметил чиновник.

И добавил: если мы говорим о сельских территориях – говорится о меньшем количестве академических лицеев, чем сейчас есть обычных школ, в которых ученики учатся до 11 класса.

И это прежде всего связано с тем, что нам нужны будут большие учебные заведения, где будет учиться большее количество учеников, чтобы можно было воплотить в жизнь эту идею профилей. Когда есть ученики, которые выберут один профиль, есть ученики, которые выберут другой, и будут предметы, которые будут выбирать из разных профилей те же ученики, и надо будет образовывать уже межклассные группы",

– резюмировал заместитель Лисового.

Подробнее об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте