Учеба Образование в Украине Выпускники будут иметь бонус: эти школы во Львове будут внедрять реформу старшей школы
23 апреля, 13:30
2

Выпускники будут иметь бонус: эти школы во Львове будут внедрять реформу старшей школы

Мария Волошин
Основні тези
  • Пять львовских школ будут внедрять реформу старшей профильной школы с сентября 2026 года.
  • Реформа предусматривает обучение по новой 12-летней программе с возможностью выбора профиля и углубленного изучения предметов.

Во Львове пять школ будут внедрять реформу старшей профильной школы уже с сентября. МОН Украины отобрало еще два учебных заведения в городе.

Они присоединятся к пилотной программе уже с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Львовский городской совет в телеграмме.

Какие школы присоединятся к реформе?

Ранее три львовские школы согласились на участие в пилотировании реформы.

Первыми по новой 12-летней программе будут учиться старшеклассники:

  • лицея № 52;

  • школы № 99;

  • школы "Лидер";

  • Львовской лингвистической гимназии;

  • школы №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской.

Ученики этих школ смогут выбирать профиль обучения и углубленно изучать отдельные предметы. А в перспективе – быть единственными выпускниками 2029 года и получить степень бакалавра всего за 3 года в университете вместо 4.

Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

Что известно о реформе "Профильная"?

  • С 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.

  • С сентября 2025 года началось пилотирование. Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
  • Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
  • В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
  • Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее. Об этом указано в ответе на петицию о пересмотре и временной корректировке реализации реформы НУШ.

