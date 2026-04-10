В Раде назвали основные вызовы реформы старшей школы

Реформа старшей профильной школы в Украине состоится при любых условиях. Это будущее более 2,5 миллиона учеников.

Об этом в телеграмме написал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. По его словам, реформа НУШ – это возможность сделать старшую школу ориентированной на потребности ребенка.

Состоится ли реформа старшей школы?

Нардеп заявил, что после введения реформы ученик получает возможность выбирать профиль.

И во время обучения понимать, как это будет связано с его профессией и жизнью в дальнейшем. Выбирать то, что нравится, к чему больше способностей. Поэтому реформу надо двигать,

– считает он.

И добавляет, что успех реформы зависит от трех основных блоков. По его словам, с содержанием образования и подготовкой педагогов все более-менее понятно. То есть программы обновляют, учебники готовят, новую систему повышения квалификации постепенно запускают. А вот сеть учебных заведений и состояние дорог являются самыми проблемными.

Бабак также отметил, что законодательство определяет требования к организации академических лицеев и формирования состоятельной сети учебных заведений.

Речь идет, в частности, о двух классах на параллели и возможность обеспечить 3 профиля обучения. Каждая опорная школа может стать лицеем,

– убежден нардеп.

Он также напомнил, что до полноценного старта реформы остается 16 месяцев. Времени для урегулирования вопросов достаточно.

Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

