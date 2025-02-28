Отработка стипендии: МОН планирует изменить систему госзаказа в вузах

Министерство образования и науки Украины намерено изменить систему государственного заказа в вузах. Бюджетные места должны быть рассчитаны на тех специалистов, потребность в которых государство четко прогнозирует, просчитывает и готово оплатить их обучение.

Об этом сообщил глава МОН Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Моя школа".

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Как МОН стремится изменить систему госзаказов в вузах

Чиновник заявил, что действующая система государственного заказа не удовлетворяет ни МОН, ни правительство, ни отрасли промышленности, ни социальную сферу.

Подход, который предусматривается Законом 10399, содержит контрактирование студента, который хочет пойти на обучение по государственному заказу во время наступления 18-летнего возраста. То есть это второй курс. После второго курса студент может законтрактоваться и получить повышенную стипендию, но обязан отработать 2 года в отрасли,

– добавил глава МОН.

Поэтому, по словам министра, лучшая молодежь будет учиться на необходимых государству специальностях и получать повышенную стипендию. Отработка при этом – справедливый подход.

Лисовой также заявил, что действующая система госзаказа имеет общее понятие, которым пользуются как на конкурсной основе, так и льготные категории по остаточному принципу. Он говорит, что это не приемлемо.

Закон (10399, – ред.) имеет принципиально другой подход к государственному заказу, причем не для определенных категорий университетов, а для всех. Государственный заказ должен быть государственным заказом на тех специалистов, потребность в которых государство четко прогнозирует, просчитывает и готово оплатить их обучение,

– уточнил министр.

И добавил, что закон существенно доработают и в ближайшее время представят для рассмотрения.

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