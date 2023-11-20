В Минобразования анонсировали процесс объединения вузов в Украине

Минобразования планирует объединять вузы в Украине, чтобы оптимизировать сеть. Однако на это должны согласиться преподаватели и студенты.

Об этом заявил заместитель главы МОН Михаил Винницкий в эфире программы "Модуль знаний". При этом отметил, что объединение вузов – хлопотный процесс, требующий дискуссий на местах.

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МОН планирует объединять вузы

Чиновник добавил, что процесс объединения ЗВО будет происходить точечно по всей стране.

Мы не хотим это делать, чтобы были какие-то бунты от преподавателей или студентов, это должно быть по взаимному согласию,

– акцентировал Винницкий.

Также добавил, что важно разъяснять, почему такое объединение будет полезно для того или иного вуза.

Чиновник при этом сообщил, что на сегодняшний день на согласовании Кабмина находится шесть потенциальных правительственных решений об объединении ЗВО.

Винницкий надеется, что уже в 2023 году состоится минимум шесть объединений вузов в разных регионах.

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