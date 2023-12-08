МОН планирует уменьшить количество университетов в Украине

Минобразования намерено несколько уменьшить количество заведений высшего образования в Украине. Это предполагает модернизацию сети вузов.

Заместитель главы МОН Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий заявил, что в нашем государстве сегодня есть 170 государственных невоенных вузов. И добавил, что это слишком много.

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МОН планирует уменьшить количество университетов

Чиновник отметил: сеть ЗВО в Украине построили для примерно 6 – 6,5 тысяч студентов на заведение.

На сегодняшний день у нас около 3,5 тысяч студентов на заведение. Это значит, что вузы нужно укрупнять, то есть лучше нужно становиться еще лучше, а тем, которые не дотягивают, – выходить из игры,

– считает заместитель Лисового.

Он при этом добавил, что изменения не могут произойти через год-два, ведь образовательная сфера – одна из самых консервативных в мире. И реформы в образовании требуют много времени.

Некоторые реформы, которые мы планируем делали с сентября – например, изменение финансирования, так называемая "свободная траектория", когда люди могут поступать в широкую отрасль, а затем выбирать себе специальность – это вещи, которые можно ввести для первого курса. И это значит, что у нас лаг (показатель, отражающий отставание или опережение во времени одного явления — ред.) в реформах будет как минимум четыре года,

– уточнил чиновник.

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Чиновник также сообщил, что МОН сейчас точечно осуществляет несколько укрупнений вузов. И анонсировал завершение отдельных до конца года.