В 2024 году в сфере высшего образования произойдет множество изменений. Они будут касаться студентов, преподавателей и даже ректоров.

В частности, недавно в Минобразования Украины анонсировали поколенное изменение ректоров в отдельных вузах. Но их не будут устранять принудительно, отмечает Образование 24.

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В 2024 году немало вузов в Украине получит новых ректоров

Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказывал об этой смене в руководстве ЗВО. Она состоится потому, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.

Чиновник при этом замечал, что в Украине сегодня есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет.

Речь, в частности, о руководителях таких университетов:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Львовская политехника;

Университет Прикарпатья имени Стефаника;

Киевский университет строительства и зодчества;

Национальный университет биоресурсов и природопользования;

Киевская политехника;

Острожская академия;

Университет физкультуры.

Винницкий также название фамилии этих ректоров: Мельник, Бобало, Згуровский, Николаенко, Куликов, Цепенда и Пасечник, Имас.

В Минобразования также анонсировали, что в 2024 году планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.