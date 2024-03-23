В Раде обеспокоены количеством выпускников педагогических вузов, которые становятся учителями

Государство ежегодно заказывает подготовку 12,5 тысячи учителей по госзаказу. Однако остаются работать по профессии только 18 - 19% из них.

Об этом рассказал глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Рады Сергей Бабак. И отметил, что будущая реформа высшего образования имеет целью решить проблему трудоустройства студентов-бюджетников.

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Почему студенты-педагоги не становятся учителями

Бабак считает такие цифры трагедией, ведь государство тратит огромные деньги на подготовку в таких масштабах.

Поэтому мы хотим дать гарантированное рабочее место после окончания учреждения высшего образования тем детям, которые будут учиться на госзаказе,

– сообщил Бабак.

Также акцентировал на важности того, чтобы уже после второго курса студенты понимали, что они продолжают учиться на бюджете и государство предоставит им стипендию в размере минимальной зарплаты. Так студентам не нужно будет думать о дополнительном заработке. Они смогут сконцентрироваться на профессии.

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Финансирование получения высшего образования изменят