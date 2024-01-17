Выборочные курсы и конкуренция преподавателей: какие изменения ожидают сферу высшего образования

С сентября этого года вступительная кампания в вузы Украины претерпевает изменения. В частности, студентам будут выдавать гранты на обучение, а также они получат возможность поступать на междисциплинарные программы.

Также помочь студенту формировать индивидуальную траекторию поможет и увеличение избирательности курсов по определенным специальностям. Подробности рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Какие изменения ожидают сферу высшего образования

Чиновник рассказал, что сегодня существуют так называемые регулируемые специальности: право, медицина, атомная энергетика и тому подобное. В их пределах будущим специалистам должны обеспечить определенный набор знаний и компетентностей. То есть студенты не могут решать, учить им определенную дисциплину или нет. Все потому, что это повлияет на их способность работать в выбранной сфере.

По словам Винницкого, если говорить о специальности философа, филолога, международника, экономиста, менеджера или даже ИТ-инженера, на этих специальностях студенты могут чаще выбирать дисциплины по различным курсам и образовательным программам, которые предлагает вуз.

Поэтому Минобразования намерено на разных специальностях дать возможность студентам выбирать больше дисциплин.

Увеличение избирательности для студентов означает, что преподаватели будут конкурировать между собой за студентов, потому что те могут выбрать или не выбрать определенный курс. Это должно улучшить качество учебных дисциплин,

– сообщил заместитель Лисового.

И добавил, что если в вузе много студентов, ЗВО сможет обеспечить больший выбор курсов.

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На сегодняшний день, если студент получает образование в маленькой группе, то он должен выбирать тот курс, что и большинство его группы. Ведь высшие невыгодно, чтобы группы, изучающие отдельные дисциплины, состояли из менее 15 человек. Поэтому это выбор без выбора на сегодняшний день, резюмировал Винницкий.

Раньше мы также информировали, что Минобразования планирует ввести междисциплинарные программы на бакалаврате в ЗВО. Они помогут студенту осознаннее выбрать ту или иную специальность для обучения.