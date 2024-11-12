12-летняя школа, гранты, поступление для отсрочки: поддерживают ли украинцы реформирование образования

69% украинцев убеждены, что сферу образования в нашем государстве надо реформировать. Хуже всего они относятся к введению 12-летнего обучения в школе и уменьшению бюджетных мест в университетах.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на результаты исследования, представленного в пресс-центре "Интерфакс-Украина". 31,2% опрошенных положительно оценивают ход реформирования образования, а 27,3% – негативно.

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Как относятся украинцы к реформированию сферы образования

12-летнее школьное образование

Так, профилизацию старшей школы украинцы оценили довольно положительно. 74,2% поддержали нововведение, а 4,2% – категорически против него.

К введению 12-летнего обучения в школе отношение хуже. 49,5% респондентов видят в нем негатив, 27,5% – позитив. 10 лет назад количество противников и сторонников было другим – 69,3% и 12,4% соответственно.

Уменьшение бюджетных мест в вузах и гранты

К уменьшению бюджетных мест для поступления в ЗВО негативно относятся 49,1% украинцев, зато одобрили такое решение – 37,5%.

Введение грантов на обучение хорошо оценили 81,5% опрошенных, а 4,8% нововведения не поддержали.

27,4% украинцев отметили, что нынешняя вступительная кампания прошла без коррупции. 41,7% с этим не согласились.

Поступление ради отсрочки

Об ограничении поступления для военнообязанных, которые стремятся благодаря образованию получить отсрочку, мнения тоже разделились. 25,8% респондентов назвали такие меры чрезмерными, 24% – достаточными, 17,9% – недостаточными.

Доверие к Минобразования Украины

Министерству образования и науки Украины доверяют 34,6% украинцев, а 36,6% – не доверяют. Что касается его главы Оксена Лисового, то ему доверяют 21,9% опрошенных, а 24,6% сказали о недоверии.

Опрос проводился в течение 14 – 23 октября 2024 года. В нем приняли участие 1513 респондентов в возрасте от 18 лет.