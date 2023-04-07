На НМТ-2023 уже зарегистрировалось 14 тысяч выпускников: какой предмет по выбору – самый популярный

3 апреля стартовала регистрация на НМТ-2023. И уже 14 тысяч украинских выпускников получили уведомление об успешной регистрации на тест.

Всего за 4 дня после начала регистрации будущие участники НМТ создали почти 54 тысячи персональных кабинетов. Заметим, что зарегистрироваться на тест можно до 3 мая.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Какой предмет по выбору на НМТ-2023 – самый популярный

Так, проходить тестирование во временных экзаменационных центрах в Украине хотят уже около 46,5 тысяч человек, за рубежом – более 7 тысяч.

Самый популярный предмет дополнительного блока среди абитуриентов – история Украины. Ее выбирают более 26 тысяч человек. Также – иностранные языки. Их будут составлять из этого списка около 19 тысяч человек.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

К слову, в УЦОКО советуют выпускникам не медлить с регистрацией на тест, чтобы иметь время для внесения нужных изменений.

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