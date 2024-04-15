Зарегистрироваться на НМТ-2024 можно еще в дополнительный период

В Украине уже завершился основной период регистрации на национальный мультитест в 2024 году. Однако абитуриенты, которые не успели стать участниками НМТ во время основной сессии, еще могут исправить свой промах.

Они будут иметь такую возможность во время дополнительного периода. Он продлится с 10 по 15 мая, отмечает Образовнаие 24.

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Зарегистрироваться на НМТ-2024 еще можно

Соответствующие даты согласованы календарным планом проведения национального мультипредметного теста в этом году.

Зарегистрироваться на НМТ смогут те абитуриенты, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценивания качества образования.

Также зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии НМТ смогут те, кто не смог этого сделать во время основного периода по уважительным причинам.

В дополнительный период смогут также зарегистрироваться на тестирование те лица, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.

Как будет происходить НМТ в 2024 году

В 2024 году тестирование состоится как в Украине, так и за рубежом.

Пройти оценивание знаний можно в рамках основной и дополнительной сессий.

Основная продлится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная – в течение 11 – 19 июля.

Сдавать участники будут четыре предмета: три обязательных и один – на выбор.

Обязательными будут украинский язык, математика и история Украины.