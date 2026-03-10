Без нее участником НМТ не стать: можно ли у Дии взять справку с места учебы

В этом году для регистрации на национальный мультитест школьники, которые заканчивают школу в 2026 году, должны подать справку из учебного заведения. Она является обязательной.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, можно ли ее заказать в Дии.

Какая справка нужна для регистрации на НМТ-2026?

Так, для регистрации на тестирование справку с информацией об образовании и ее копию следует иметь обязательно. Она подтверждает завершение школы будущим участником НМТ.

Для документа есть образец: на нем должен быть штамп школы и подпись директора. Без справки стать участником НМТ невозможно, рассказывали в Украинском центре оценивания качества образования.

В справке должно быть указано: "Он (она) в 2026 году завершает получение полного общего среднего образования в (название учебного заведения)",

– отмечают в УЦОКО.

Абитуриенты, которые сейчас находятся за рубежом, должны загрузить нотариально заверенный перевод справки с места учебы.

Выпускники школ прошлых лет взамен должны позаботиться о справке об окончании школы, образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, полученную степень в колледже или вузе.

Можно ли в Дии взять справку с места учебы?

Вакуленко также сообщила, можно ли взять справку с места учебы в Дии.

Нет. Но в Дии у большинства выпускников прошлых лет могут быть документы о полном среднем образовании. Но это – не справка с места учебы. Справку с места учебы нужно взять в месте учебы,

– сообщила она.

