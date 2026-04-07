Еще можно вскочить в последний вагон: до какого времени поступающие могут отказаться от НМТ

В Украине продолжается подготовка поступающих к национальному мультипредметному тесту. Впрочем, те, кто уже зарегистрировался на участие в экзамене, еще могут отказаться.

Для этого надо подать заявление об отмене регистрации в соответствующий региональный центр, сообщают на Освіта.ua.

До какого времени можно отказаться от участия в НМТ?

Заявление об отказе можно подать лично или в дистанционном формате. В первом варианте документ должен быть заверен личной подписью заявителя и подан вместе с сертификатом УМТ.

Заметим! Сертификат национального мультипредметного теста является документом, подтверждающим факт регистрации для участия в тестировании.

Если же заявление подается через электронную почту, на изображение заявления, что направляется, надо наложить квалифицированную электронную подпись заявителя или усовершенствованную электронную подпись, основанную на квалифицированном сертификате электронной подписи. Вместе с заявлением следует отправить и изображение сертификата НМТ.

Важно! Заявления об отмене регистрации на УМТ можно подать до 16 апреля включительно.

В УЦОКО подчеркнули, что отказ участника от написания теста позволит сэкономить бюджетные средства, ведь на него не будут создавать отдельное место в экзаменационном центре.

