На НМТ уже зарегистрировалось почти 250 тысяч человек: какой выборочный предмет самый популярный

В Украине завершается регистрация выпускников на НМТ-2023. Нынешние абитуриенты имеют еще время до 3 мая.

Так, выпускники уже создали более 255 тысяч персональных кабинетов. Более 243 тысяч из них получили сообщения об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2023 года.

Читайте НМТ-2023: будут ли проводить тесты в выходные дни

На НМТ уже зарегистрировалось около 250 тысяч выпускников

В Украине хотят сдавать НМТ более 230 тысяч человек. За границей – почти 25 тысяч.

Чаще всего третьим предметом для сдачи они выбирают историю Украины. Ее выбрали более 130 тысяч выпускников при регистрации на тестирование. Иностранные языки хотят сдавать почти 80 тысяч человек, биологию – более 32 тысяч, физику – почти 5 тысяч и химию – более 3 тысяч выпускников.

Заметим, регистрация на НМТ-2023 длится 3 апреля – 3 мая.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Вступительная кампания – 2023: кратко