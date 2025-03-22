На НМТ уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек: какой предмет выбирают чаще всего

По состоянию на 21 марта сообщение об успешной регистрации на мультитест в 2025 году получил 217 321 человек. Они уже могут сформировать сертификат НМТ 2025 года.

Регистрация на тестирование, к слову, продолжается уже около двух недель. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Какой четвертый предмет выбирают будущие участники НМТ

В Украине намерены проходить тестирование 202 654 человека; за рубежом – 14 667 человек.

При выборе предмета дополнительного блока НМТ, поступающие отдают предпочтение иностранным языкам (88 966 человек) и географии (45 698 человек). 42 542 человека изъявили желание сдавать четвертым предметом биологию, 32 348 человек – украинскую литературу, 5 714 – физику, 2 053 человека – химию.

Обратите внимание! Чтобы успешно зарегистрироваться, поступающему / поступающей нужно создать персональный кабинет. Это можно сделать автоматически, воспользовавшись приложением Дия, или путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

В УЦОКО также напоминают: если не нажать на кнопку "Отправить на обработку" – региональный центр не сможет обработать информацию, из-за чего лицо не зарегистрируют для участия в НМТ.

После отправки документов на обработку рекомендуем время от времени заглядывать в персональный кабинет, чтобы не пропустить важного сообщения,

– отмечают в Центре.

До 8 апреля в персональном кабинете поступающие еще могут изменить учебный предмет дополнительного блока, по которому желают пройти тестирование, или населенный пункт в Украине или за рубежом, или указать на потребность в прохождении НМТ во время дополнительной сессии.

Регистрация продлится до 3 апреля 2025 года (включительно). Однако в УЦОКО советуют не медлить, чтобы иметь время для устранения недостатков или внесения необходимых изменений.