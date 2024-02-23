Вскоре стартует регистрация на НМТ-2024
Источник:УЦОКО
Вскоре начнется регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в 2024 году. Она предусматривает как основной, так и дополнительный период.
Так, основная регистрация поступающих стартует уже 14 марта. Продлится она до 11 апреля.
Важно Минобразования обнародовало даты регистрации, сдачи и получения результатов НМТ-2024
Когда будет регистрация на мультитест в 2024 году
Однако еще до 15 апреля зарегистрированный участник мультитеста сможет внести определенные изменения в данные в персональном кабинете. Например, вы хотите изменить предмет на выбор или населенный пункт, в котором намерены проходить тестирование.
Также можно будет зарегистрироваться в дополнительный период – в течение 10 – 15 мая. Но это смогут сделать только те, кто не смог зарегистрироваться на НМТ-2024 по уважительным причинам во время основного периода. А также те, кто регистрировался в основной период регистрации, но получил отказ.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Изменения можно будет внести до 19 мая.
График проведения НМТ-2024 / УЦОКО
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- Минобразования уже обнародовало календарный план организации и проведения НМТ в 2024 году.
- Мультитест в этом году можно сдать в рамках основной и дополнительной сессий.
- Тестирование продлится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и в течение 11 – 19 июля – во время дополнительной.
- Участники мультитеста получат результаты до 2 и 26 июля.
- Дата будет зависеть от того, сдавали ли они экзамен во время основной сессии или дополнительной.