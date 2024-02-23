Вскоре стартует регистрация на НМТ-2024

Вскоре начнется регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в 2024 году. Она предусматривает как основной, так и дополнительный период.

Так, основная регистрация поступающих стартует уже 14 марта. Продлится она до 11 апреля.

Важно Минобразования обнародовало даты регистрации, сдачи и получения результатов НМТ-2024

Когда будет регистрация на мультитест в 2024 году

Однако еще до 15 апреля зарегистрированный участник мультитеста сможет внести определенные изменения в данные в персональном кабинете. Например, вы хотите изменить предмет на выбор или населенный пункт, в котором намерены проходить тестирование.

Также можно будет зарегистрироваться в дополнительный период – в течение 10 – 15 мая. Но это смогут сделать только те, кто не смог зарегистрироваться на НМТ-2024 по уважительным причинам во время основного периода. А также те, кто регистрировался в основной период регистрации, но получил отказ.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Изменения можно будет внести до 19 мая.

График проведения НМТ-2024 / УЦОКО

К теме Вступил в силу Порядок проведения НМТ-2024

МОН обнародовало график сдачи НМТ-2024